果たして拾う神は現れるのか。マエケン楽天入り最有力…“本命”だった巨人はフラれて万々歳？ OB投手も「獲得失敗がプラスになる」27日に行われたゴールデングラブ賞（GG賞）の授賞式。昨年に続き、耳目を集めたのがパの外野部門で受賞した楽天の辰己涼介（28）だ。昨年のGG賞は全身金色の金粉ショーさながらの扮装。同年のNPBアワードでは最多安打の受賞はチョンマゲの侍姿、ベストナインは自称「ヨーロッパの殺人鬼」とい