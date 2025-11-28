シトロエンC4マックスにブラックルーフ標準装備ステランティス・ジャパンは、シトロエンのCセグメント・ハッチバックモデル『シトロエンC4マックス・ハイブリッド』の一部仕様を変更して発売した。【画像】シトロエンC4マックス・ハイブリッドと新世代デザイン日本初導入のC3全14枚シトロエンC4マックス・ハイブリッドは、新世代シトロエンを象徴するフロントフェイスを採用したCセグメントのハイブリッドモデルで、同クラスの輸