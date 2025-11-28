専業投資家のテスタが25日、自身のXを更新し、保有しているアメリカ株の含み損を報告した。【写真】ケタ違いの額！テスタが買ったアメリカ株の含み損連日、保有株を紹介しているテスタは「持ってるアメリカ株のワーストはこちら。6年で超円安＆アメリカ爆上げの中株価はドルベースだと半値さらに6年配当無しちーん」と説明。公開した画像では評価損益が「−481万7400円」となっている。テスタは、2005年に300万円を証