スポーツや仕事で体を酷使したとき、頼りになるのが「湿布」。しかし、膝や肩、アキレス腱といった関節や可動域の広い部分に貼ると、すぐに端がめくれたり、全体が剥がれてしまったりして、イライラした経験は誰にでもあるのではないでしょうか。自衛隊東京地方協力本部（@tokyo_pco）の公式インスタグラムが、そんな「湿布あるある」の悩みを一気に解消してくれる裏技を紹介しています。【写真】自衛隊式→膝、肩、首への「湿布の