【WWE】SMACK DOWN（11月21日・日本時間22日／コロラド・デンバー）【映像】実況も絶叫…覆面レスラー、マスクを“剥ぎ取られる”決定的瞬間覆面姿の人気レスラーに悲劇が。試合中に相手のセコンドにマスクを剥がされる禁じ手を食らって敗北し、ファンも同情している。日本時間11月22日に行われたWWE「SMACK DOWNN」で、“フラクシオム”ことネイサン・フレイザー&アクシオム組と“DIY”