人事院は28日、男性国家公務員（一般職常勤）の2024年度の育児休業取得率が85.9％となり、過去最高を更新したと発表した。前年度比で5.0ポイント増。担当者は「育休を2回に分けて取れる制度が22年に導入され、浸透してきた」と分析した。取得期間の平均も0.2カ月伸びて2.6カ月だった。24年度は、一般職男性4634人が新たに育休を取得。取得期間は「2週間以上、1カ月以下」が40.9％で最多。「1カ月超、3カ月以下」が28.1％と続い