内閣人事局は28日、女性国家公務員の役職への登用状況（今年7月時点）を発表した。「本省係長級」に占める女性の割合は昨年7月時点から1.1ポイント増の30.8％で、政府が2025年度末までに3割とする目標を初めて達成した。他の役職では目標に届かなかったが、いずれも過去最高の割合となった。松本尚国家公務員制度担当相は28日の記者会見で、3割の目標達成について「女性が活躍する社会をつくるための通過点だ。優秀な公務員に