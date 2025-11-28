女優の北川景子（39）が、27日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。家庭での一面をのぞかせた。放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による事前インタビューのVTRを、スタジオに登場した北川と出演者が見た。VTRの中で北川は結婚当初から家事は「全部やりたかった」と話した。「家事全般、自分がこだわりもあるし、好きだから。やる、やりたい、っていう感じで。手、出さないで欲しいっていう感じだっ