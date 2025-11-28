ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）が27日、バンテリンドームナゴヤで、日本のドームツアーを開始した。ワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW＿]」を名古屋で開催した。29〜30日にも同じ場所で2回公演を行った後、来月4日と6〜7日には京セラドーム大阪、同11〜12日に東京ドーム、同20〜21日にはみずほPayPayドーム福岡でツアーを続ける。チケットが入手できなかったファンは、ライブビューイングとオンラインラ