ライトノベルの今が分かる『このライトノベルがすごい！2026』（宝島社）が出て、葵せきな『あそびのかんけい』（ファンタジア文庫）が文庫部門の1位に輝いた。ボードゲームを遊べるカフェを舞台に、少年少女が「好き」という気持ちを隠して繰り広げるやりとりが、甘酸っぱさを感じさせ恋路を応援したい気持ちをかき立てて読者を引き付けた。単行本・ノベルズ部門はTVアニメが好評だった依空まつり『サイレント・ウ