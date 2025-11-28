けさ、山形県酒田市落野目の最上川河川敷で車両火災があり、焼けた車の中から１人の遺体が見つかりました。 【画像】火災現場 現在警察が身元の確認などを進めています。 警察によりますと、けさ７時半ごろ酒田市落野目の最上川河川敷の駐車場で近くにいた人から「車が燃えている。炎が見える」などと警察と消防に通報がありました。 火は、通報からおよそ４０分後に消し止められましたが、普通乗用車１台が全焼し、中から１人