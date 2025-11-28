今回のお悩みは……？寒くなってきて、肌の乾燥をひしひしと感じる少し乾燥を感じる季節です。酒井さんは、入浴後（もしくは入浴中）に行うボディケアはなんですか？せっかくなので、香りで癒やされるものがあればそれも知りたいです！営業・みほ（40代）香りで乾燥ケアをもっと楽しみましょう！寒くなってからの乾燥ケア、楽しいですよね。夏場は暑くて暑くてボディクリームやオイルを塗るのもいやだったので、いい季節がきたな