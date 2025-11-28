静岡県は11月28日インフルエンザの患者数が「警報レベル」に達したと発表しました。記録が残る2002年以降、2009年と2023年に並び最も早い警報入りです。 県によりますと、11月17日から23日までの1週間の1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が41.26人となり、警報レベルの基準である30人を超えました。 現在、流行している型は、昨シーズンとは異なり「A型H3」が最も多く、約8割を占めているということです。 地域別