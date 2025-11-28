日本電気（以下、NEC）とメタップスホールディングス（以下、メタップス）は11月27日、業務提携し、ガバメントクラウド上でNECが運用をサポートする自治体基幹業務システムにおいて、クラウドコスト管理・最適化機能の新規提供を開始することを発表した。メタップスが提供するAWSコスト管理ツール「srest（スレスト）」を、NECが共同利用方式で提供するガバメントクラウド運用管理補助サービスへ標準サービスとして組み込むことで