Alibaba所属の研究者が、リアリティのある画像の生成に優れたモデル「Z-Image(造相)」を開発しました。Z-Imageのパラメータ数は60億で、短時間で高品質な画像を生成できることを特徴としています。GitHub - Tongyi-MAI/Z-Imagehttps://github.com/Tongyi-MAI/Z-ImageTongyi-MAI/Z-Image-Turbo · Hugging Facehttps://huggingface.co/Tongyi-MAI/Z-Image-TurboZ-Imageは3つのバリエーションがあり、それぞれ特色が異なります。