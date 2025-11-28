愛知県碧南市で、特産のトマトの出荷が始まっています。碧南市では、6戸の農家が集まり農業用ハウスでトマトを栽培していて、収穫されたトマトはJAの選果場で等級別に仕分けされ、手際よく箱詰めされていきました。今年は夏の暑さもあり出だしは実がやや小ぶりで、出荷の始まりも例年より半月ほど遅れましたが、徐々にサイズも大きくなり、実が締まった甘くてみずみずしいトマトができたということです。収穫されたトマト