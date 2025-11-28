衆議院の会派「改革の会」に所属する議員3人が自民党会派に加わる方針を固めたことが分かりました。きょうにも会派入りに向けた手続きを進める方針で、衆議院では与党が過半数に達することになります。国会記者会館から中継です。去年の衆議院選挙で少数与党となって以降、国会では野党の協力がなければ、予算などを成立させられない状況が続いてきた与党にとって、3人の会派入りは安定した国会運営に向けて一歩前進したと言えそう