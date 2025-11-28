米軍普天間飛行場の移設に向けた工事が進む沖縄県名護市辺野古沖の大浦湾＝28日午前小泉進次郎防衛相は28日の閣議後記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設に向けた、辺野古東側の大浦湾への埋め立て用土砂投入について「準備が整い次第、本日にも着手する」と明らかにした。大浦湾は、海底に軟弱地盤が広がっている。防衛省はこれまで、護岸の整備や地盤改良工事を進めてきたが、本格的な埋め立て