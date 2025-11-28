タレントの友近が２７日に自身が扮する歌手「水谷千重子」としての公式ＳＮＳを更新。一日警察署長を務めたことを明かした。インスタグラムで「本日は博多警察署１日警察署長を務めさせていただきました」と報告。「年末年始特別警戒活動出動式でご挨拶いたしました！凛々（りり）しい警察署の皆様と博多をパレード西部警察の音楽に合わせての出動！西尾一男ちゃんも西部警察での登場だから段取り一緒だ〜って」と様々な活動