◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）＝１１月２８日、美浦トレセン前走の天皇賞・秋８着から巻き返しを狙うタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）は、坂路を６６秒５―１６秒３でゆったりと駆け上がった。集中力があり雰囲気の良さを伝えた。２６日にはダミアン・レーン騎手を背に最終追い切りを行い、Ｗコースで抜群の加速力を見せた。堀調教師は「追い切りのダメー