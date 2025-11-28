◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）＝１１月２８日、美浦トレセン昨年の２着馬ドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は、角馬場に入った後、ゲートに入りスタートダッシュを確認。その後は再び角馬場に入り、Ｂダートコースを１周した。尾関調教師は「少し気持ちを入れたいのもあったし、枠も外だったのでスタートを決めたいというのもあってゲートを出しました。現状