◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）＝１１月２８日、美浦トレセン天皇賞・秋を制しＧ１連勝を狙うマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、角馬場で体をほぐしたあと、Ｂダートコースをゆったりと回り調整した。手塚久調教師は「追い切り後も変わらないし、リラックスしてていいですよ」と気配の良さを伝えた。７枠１５番に決まったが「枠順次第でゲートをやろ