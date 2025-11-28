イルミネーションの試験点灯国営讃岐まんのう公園香川・まんのう町吉野27日 香川県まんのう町にある国営讃岐まんのう公園で27日、イルミネーションの試験点灯が行われました。 トナカイの目線の先には美しい景色が広がっています。 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で、29日に始まる「ウィンターファンタジー」を前に試験点灯が行われました。 20年目となる2025年は「空