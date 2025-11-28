備中松山城（資料） 岡山県が12月、台湾の人気インフルエンサーを招へいします。訪日リピーターが多い台湾の観光客に岡山県北の魅力をPRするのが狙いです。 招くのは、Facebookのフォロワー数87万人のVera（ヴィラ）さんです。 Vera（ヴィラ）さんは、12月1日～3日まで岡山県を訪れ、高梁市の備中松山城や真庭市の湯原温泉、蒜山高原などを巡り、Facebookやblogなどで観光情報を発信しま