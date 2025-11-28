ÏÂµí¤ò²ò»¶¤·¤¿¿åÅÄ¿®Æó¤¬¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤È¡¢¿·¤·¤¤ÁêÊý¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÅÄ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¿·¤·¤¤ÁêÊý¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥É¥Ã¥­¥ê¿·´ë²è¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î¡ÖÀê¤¤¡×¥Ö¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀê¤¤¤Ã¤ÆÁ´ÉôWiki¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£ÌÜÅª¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¿®ÍÑ¤µ¤»¡¢Â¾¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ö½é½Ð¤·¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥³¥Ã¥½¥ê¤È°ú¤­½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Í°ìÇÜ·Ù²ü¿´¤Î¶¯¤¤¥Ê¥À¥ë¤È¿åÅÄ¿®Æó¤¬¥¿¡¼¥²