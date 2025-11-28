同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた東京第2次訴訟の控訴審判決を受け「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告ら＝28日午前、東京高裁同性婚を認めない民法などの規定が憲法に違反するとして、同性カップルら8人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第2次訴訟の控訴審判決で、東京高裁（東亜由美裁判長）は28日、原告側の控訴を棄却し、一審に続き賠償請求を退けた。全国で起こされた同種訴訟6件で最後の高裁判