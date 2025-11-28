日本ハムの田中正義投手が２８日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２８００万増の１億円でサインした。「ぴったり１億円もらいました」と明かし、頰を緩めた。来季プロ１０年目での大台到達。ソフトバンクから移籍した２３年の年俸は１２００万円だった。３年で８倍以上の昇給に「想像していなかった。ありがたいのひと言です」と感慨がこもった。（金額は推定）開幕から抑えを任された今季は４９試合