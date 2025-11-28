先月、1,000万円以上の負債を抱えた県内企業の倒産は6件で、負債総額は16億円余りとなりました。負債総額が去年の同じ月の約7倍にのぼっています。民間の信用調査会社 東京商工リサーチ秋田支店によりますと、先月、1,000万円以上の負債を抱えた県内企業の倒産は、去年10月と同じ6件でした。一方、負債総額は去年の約7倍の16億円余りとなりました。県内では、おととし11月以来となる負債総額10億円以上の大型倒産の影響です