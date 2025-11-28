今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。11月26日（水）放送の2時間半のゴールデンスペシャルでは、「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100」が発表された。【映像】音楽のプロ厳選「最強のサビ歌詞名曲BEST100」発表！スタジオには上白石萌歌、佐久間大介（Snow Man）、秦 基博、川田裕美、