全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋の老舗の日本料理店『季節料理姿』です。著名人に愛され歴史を重ねた小さな店で若き店主が腕を振るう創業1963年。『熱海湯』のある小通りを行き交う学生に看板はお馴染みだが、敷居も価格も少し高くて大人向け。初めての一歩は社会人になってからという人が多い。初代女将の時代には数々の著名人が通ったことでも知られ、二代目