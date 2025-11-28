SNSで知り合った韓国人をかたる相手に投資を勧められ、秋田市に住む40代の女性が約500万円相当の暗号資産をだまし取られました。秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む40代の女性は今年9月下旬、SNSのInstagramで韓国人男性をかたる相手と知り合い、無料通話アプリ LINEでやり取りを始めました。相手と結婚したいという思いが芽生えていた今月上旬、「資産を増やすために暗号資産に投資してみませんか」などと勧められた