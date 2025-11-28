12月5日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『おむすびまんとてっかのコマキちゃん』『おくらちゃんとクレープマン』じかいは、みんなにだいにんきのおはなしをおとどけするよ！げんきいっぱいの、てっかのコマキちゃんが、おむすびまんを、さがしにいくんだよ！そして、クレープマンが、おやさいだいすきな、おくらちゃんに、ピッタリのクレープを、つくってあげるんだよ！