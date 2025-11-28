アシックスは３日ぶり反落。この日取引開始直後の午前９時ごろ、「Ｐｕｍａ買収に関する一部報道について」との適時開示を出した。同社が独プーマの買収に関心を示しているとの一部報道について「そのような事実は一切ない」とコメント。続けて「このような事実でない報道があったことについて、大変遺憾に思っている」とした。全体手掛かり材料難で買い手控えムードの地合いのなか、きょうの同社株は軟調に推移して