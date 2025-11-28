オリジンがしっかり。２７日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、最終損益を１８億円の赤字から１９億８０００万円の赤字（前期８３００万円の赤字）へ下方修正した。１１月２１日までに実施した希望退職の募集に１６人が応募し、それに伴い１億８０００万円の特別加算金などの費用が発生することが要因。ただ、希望退職を含む緊急経営改革による採算改善に対する期待感から買われているようだ。 出所：MINKAB