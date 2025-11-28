「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１１時現在で、スクウェア・エニックス・ホールディングスが「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でスクエニＨＤは小反発。同社は今月上旬に上期決算とあわせ、通期純利益予想の下方修正を発表。２８７億円から１６９億円（前期比３０．８％減）へ引き下げた。組織再編に伴い特別損失を計上するため。株価は足もと３