小林洋行は急反発し、年初来高値を更新している。２７日の取引終了後、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について取締役会で決議したと発表した。自己資本利益率（ＲＯＥ）５％以上の達成に向け、株主還元の取り組みに関して株主資本配当率（ＤＯＥ）の導入を検討するなどとしており、材料視した買いが入っている。 小林洋行はあわせて９月に開示した自社株買いの一部について、取得総数３５万株、取得総額