ツエーゲン金沢は28日、MF熊谷アンドリュー(32)とMF塚元大(24)が今季限りで契約満了になると発表した。熊谷は昨年7月に加入し、今季はJ3で18試合1得点。昨季加入した塚元は今季同1試合の出場となっている。それぞれクラブを通じて以下のようにコメントした。▽MF熊谷アンドリュー「ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆さんこんな自分を一年半応援していただきありがとうございました。皆さんの力強い声援のおかげで、勝利