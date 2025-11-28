広島東洋カープの小園海斗（25）が11月23日、Instagramを更新。妻でありモデルの渡辺リサ（23）とのツーショットを公開した。 「今日のファン感ありがとうございました！」と投稿されたのは、小園と渡辺の笑顔のオフショット。23日にはマツダスタジアムで「カープファン感謝デー2025」が開催されていた。小園は「自分としても1年目以来のマツダでのファン感ですごく楽しまさせてもらいました！」とつ