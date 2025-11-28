28日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比22.34円（-0.04％）安の5万144.76円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1124、値下がりは418、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は53.15円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ファストリ が36.9円、中外薬 が9.13円、良品計画 が3.28円、スクリン が3.01円と並んだ。 プラス寄与度トッ