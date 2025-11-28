◆市場予想を上回る好決算も株価が低迷したのはなぜか 9月以降のAI（人工知能）相場の中で、世界中の投資家の視線が注がれた11月19日（現地時間）のエヌビディア の2025年8-10月期決算発表。結論から言えば、好調な決算だった。四半期の売上高570億ドル、最終利益319億ドルはともに市場予想を上回り、次の四半期（25年11月-26年1月期）のガイダンス（業績予想）も売上高650億ドルと、市場予想を上回る見込みを示した。