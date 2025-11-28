28日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数938、値下がり銘柄数415と、値上がりが優勢だった。 個別ではウイルコホールディングスがストップ高。トレードワークス、パンチ工業は一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、ダイセキ環境ソリューション、美樹工業、日本電技、ナカノフドー建設など72銘柄は年初来高値を更新。大黒屋ホールディングス、プライム・ストラテ