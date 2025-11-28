28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数371、値下がり銘柄数182と、値上がりが優勢だった。 個別ではトランスジェニックグループ、免疫生物研究所、ラクオリア創薬がストップ高。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、技術承継機構、ティアンドエスグループ、アジアクエスト、ウィルズなど15銘柄は年初来高値を更新。Ｒｅｔｔｙ、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、レナサイエンス、ネットスターズ、グリッド