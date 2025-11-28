28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 52017 -36.8 42880 ２. 日経Ｄインバ5983 -47.95935 ３. 日経ブル２5363 -24.2 461.6 ４. 楽天Ｗブル5012 -33.9 50890