高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」（第45回）が28日に放送され、トキ（高石）がついにスキップに成功すると、ネット上には「すごく素敵」「美しい今週の締めだったなぁ…」「キュンキュンする」などの反響が寄せられた。【写真】お稲荷さんに夢中のヘブン（トミー・バストウ）トキの願いもむなしくリヨ（北香那）は占いの結果に満足し、