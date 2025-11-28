【香港＝遠藤信葉】香港北部の大埔区で２６日に発生した高層マンション火災で、地元消防当局は２８日朝、少なくとも９４人が死亡し、７６人が負傷したことを確認したと発表した。同日未明に「おおむね鎮圧状態」になったとも説明した。消防当局によると、火災発生後に約３４０件の救助要請があったが、そのうち２５件について確認が完了していない。火元となったマンション棟と隣接する棟の計２棟で捜索・救助活動が進んでいな