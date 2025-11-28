2024年トロント国際映画祭の新たな挑戦作を評価するプラットフォーム部門において最高栄誉「作品賞」を受賞したスペイン映画『THEY WILL BE DUST』（英題）が、邦題を 『両親が決めたこと』 として、2026年2月6日より全国順次公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと特報が解禁となった。【動画】珠玉の家族ドラマ『両親が決めたこと』特報本作は、ヨーロッパで急激に増える〈デュオ安楽死〉を決めた両親と、