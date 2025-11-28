【モデルプレス＝2025/11/28】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが11月27日、自身のInstagramを更新。長男・仁一郎さんとの写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】61歳大御所「鼻が似てる」長男との2ショット◆ハイヒール・モモコ、長男との写真を公開モモコは「銀座のエミズキッチンに長男と行ったら個室も知り合い、カウンターも知り合いでしたぁ」とつづり、写真を投稿。ウインクをした長男と笑顔でピースサインを作った自身