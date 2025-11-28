コペンハーゲンDF鈴木淳之介が攻守に躍動デンマーク1部コペンハーゲンの日本代表DF鈴木淳之介が攻守に躍動した。現地時間11月26日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節カイラト（カザフスタン）戦に先発した鈴木のプレーにファンは「存在感エグいね…！」「まじでバケモン」と感嘆の声を上げた。右サイドバックで先発した鈴木はビルドアップのパスや、オーバーラップしてのクロスで好機を再三演出。前