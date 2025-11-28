けさ、横浜市の住宅で火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。この家に住む50代の男性と連絡が取れていないということで、警察が身元の確認を進めています。きょう午前8時すぎ、横浜市鶴見区で「建物の2階から火が出ている」と119番通報がありました。警察などによりますと、2階建ての住宅から出火していて、ポンプ車など28台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、焼け跡から1人が遺体で見つかりま