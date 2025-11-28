お洒落なインテリアアイテムを探しているという方必見！今回はダイソーで110円（税込）で購入できるクラッシュストーンをご紹介します。お気に入りのグラスなどに入れるだけで、きらきらと輝くインテリアアイテムの完成。ニュアンスカラーがおしゃれで、お部屋が一気に垢ぬけますよ♪早速チェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：インテリアクラッシュストーン（パープル）／インテリアクラッシュスト